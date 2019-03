Enfurecida: Moria le contestó a Ulises Jaitt y trató de burros a los periodistas

Un monólogo de Moria Casán en el que hace mención a la muerte de Natacha Jaitt provocó la furia de Ulises Jaitt, hermano de la mediática.

"Pásenla bomba, eh. Miren dónde está Natacha ahora: bajo tierra. Natacha la pasó bomba... Hay un dicho que dice: 'Antes de que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos'. Natacha se comió a todos los humanos del mundo", dijo la conductora en un boliche cordobés.

"Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana. Cuando estaba viva, no decías nada. Que ser diabólico y siniestro es Moria Casán", fue la lapidaria respuesta de Ulises, inaugurando el ida y vuelta con la diva.

Ahora llegó la contestación de Moria. Ella prometió "Atender" a "diablillos, al vengador de telgopor devenido en pastorcito que se la pasa bendiciendo y embanderando a TERESO, nuestro hombre manikí cosificado y a los berretas editores de mi talento", publicó en Twitter con su particular estilo.

Y siguió con dardos para Ulises, que pidió cambiar el apodo de La One por "La Sorete Humana'": "Y en una de esas hacemos un altar para PUTOS (Personalidades, Unicas, Transgresoras, Orgullo, Social,) #Abstenerse los de mente y lenguaje limitado".

"Ya que te gustan tanto los soretes hacé terapia colónica que es la forma académica de decir 'Hacete una enema y largá toda la mierda que tenés adentro' y comprate un piso en OBRAS SANITARIAS Bye!", cerró en Twitter.

Además, Moria prometió estrenar nueva sección en su programa este lunes: "Los ricos no piden permiso y los soretes no piden disculpas".

Consultada por Clarín, Moria explicó que en su monólogo intentó hacerle un "homenaje" a Natacha, algo que no entendió Ulises y los periodistas que levantaron la noticia. "No entendieron nada. Son muy burros todos. Me impresiona que sean tan animales. Pero en fin... me impresiona mi fama, mi amor", aseguró.

Luego, nombró a Ulises como "el hermano de la muertita" y denunció que el video de su monólogo está editado. "Era como un homenaje, una arenga a la gente diciendo 'Chicos, vivan la vida porque miren como está Natacha bajo tierra'. Pedí un aplauso y ¡Aguante Natacha! Era una arenga a la vida, como diciendo que hay que seguir para adelante".