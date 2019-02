La respuesta de Karina "La Princesita" por las críticas a su look

Karina "La Princesita" asistió a la fiesta de la revista Gente, donde lució un vestido corto color rosa pastel, zapatos nude altos y una especie de capa también en color rosa, y fue muy cuestionada por su look.

El diseñador Mariano Caprarola en Nosotros a la Mañana defenestró a la cantante: "Al analizar la súper fiesta de revista Gente en Carlos Paz, yo digo 'voy a ver mega vestidos'. Pero no vi nada. Karina La Princesita no me gusta para nada, el problemita es que está engamada en el mismo color y no es un pastel que le favorezca. Las sandalias me parecen exquisitas. Pero ella es tremenda. ¿Explicame qué es lo que tiene encima? Por qué no se pone una chaquetita de cuero, o no nada. Prefiero que vaya vestida de Siddhartha".

Y continuó: "¡Momento! Es un look propio, es comprado. Invirtió. No hizo una buena inversión, pero bueno".

Pero no fue el único, porque Matilda Blanco también opinó sin filtro en Los Ángeles de la Mañana: "El vestido elegido para su silueta no era el apropiado y que la pose para la foto tampoco la favorecía".

Al escuchar las críticas sobre su vestimenta, la rubia salió furiosa a responderle a sus detractores: "El rosa no te sienta. ¿Por qué te paras así? El labio rojo está out y mil cosas (pavas) más que la gente ve, en vez de decir ‘te veo feliz, con buen semblante’, que eso es lo que importa. ‘Te noto tranquila, sin miedo, valiente, libre...’. Disfruten sin dar demasiada importancia al ‘que dirán’. La vida es una sola y lo demás va y viene. Lo importante es estar en paz".

Fuente: Diario Show