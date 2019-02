Karina "La Princesita" habló sobre el episodio policial en su cumpleaños

Karina "La Princesita" se encuentra en Carlos Paz protagonizando la obra Siddharta. El miércoles pasado, la cantante celebró allí su cumpleaños número 33 con una gran fiesta junto a sus amigos y familiares.

A pesar que en sus redes sociales no compartió imágenes del festejo, la rubia realizó su cumpleaños en el patio de su hogar, donde hubo mucha música, tragos y luces de colores.

Sin embargo, a las cinco de la mañana un patrullero sorprendió a Karina interrumpiendo la fiesta porque cuatro vecinos habían llamado a la policía quejándose de los "ruidos molestos" y pidiendo que corten la celebración, según informó Ángel De Brito.

En diálogo con PrimiciasYa.com Karina aclaró: "La policía está muy presente acá en Carlos Paz, lo cual me parece bien. Únicamente se acercaron para ver si era una fiesta en la cual habíamos cobrado entrada, cosa que no era así, y comentarnos cuál era el volumen que podíamos usar. Buena onda... De hecho antes de hacer la fiesta nosotros habíamos hablado con ellos avisando para ver si necesitábamos un permiso o no. Igualmente es una casa se puede festejar y éramos 40 personas. Pero no es cierto que fue un escándalo y que me cortaron la fiesta, nada que ver lo que se dijo".