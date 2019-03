La picante crítica de Nancy Dupláa al vestuario de la tira éxito de Pol-ka

Nancy Dupláa viene saltando de polémica en polémica. Tras cruzarse con Darío Lopérfido por el retrato de Eva Perón en el Edificio del Ministerio de Obras Públicas (actual sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social), la actriz fue fuertemente cuestionada por Esmeralda Mitre, quien le envió una advertencia.

Pero también incursionó en la crítica de moda al cuestionar el atuendo de Emma Stone en la entrega de los premios Oscar. “No entiendo nada de vestidos y me importa cero el tema... ¿pero esto está bueno?”, escribió Dupláa en Twitter junto a la imagen de la actriz de The Favourite luciendo su vestido con hombreras.

Y siguiendo con la tónica del vestuario, la actriz compartió una historia de Instagram que fue un palito directo para Pol-ka, la productora de Adrián Suar que acaba de estrenar Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Es que Dupláa compartió una imagen de Delfina Cháves en la telenovela de El Trece, en la que se la ve usando un vestido negro con arabescos. ¿Y qué sería lo malo? Que al mismo tiempo la comparó con una foto de ella misma en Padre Coraje... ¡utilizando el mismo vestido!

"Joyitas bien cuidadas", escribió Nancy junto a la comparación. Vale destacar que ella usó ese vestido hace 15 años, ya que la telenovela que protagonizó junto a Facundo Arana, y que también fue de la productora de Suar, fue en 2004. ¿A pol-ka le cuesta invertir en la renovación del vestuario?

Nancy Dupláa y un dardo para el vestuario de "Argentina, tierra de amor y venganza"

La mujer de Pablo Echarri se encuentra ahora en pleno rodaje de El Retiro, el filme de Ricardo Díaz Iacoponi que protagonizará junto a Luis Brandoni. En esta película, Rodolfo (interpretado por Luis) es un médico recién jubilado. Desde que enviudó hace unos años, vive solo en su casa. Por un evento inesperado, su hija Laura (Nancy) con la que apenas habla, necesita mudarse con él unos días. La conviviencia traerá viejas discusiones a la mesa, heridas que no sanaron y la oportunidad de que se conecten nuevamente.

