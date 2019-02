Reunión cumbre entre Dupláa y Suar para el regreso de la actriz a Pol-Ka

En el 2008, Nancy Dupláa trabajó por última vez en Pol-Ka. En ese año la actriz junto a Andrea Pietra y Mercedes Morán hicieron el exitoso unitario Socias. El ciclo anduvo muy bien de rating, pero tuvo varios cambios de horario: fue en una entrega de premios de los premios Clarín en 2009 cuando la actriz decidió quejarse durante la transmisión y eso motivó el enojo de Adrián Suar. Como consecuencia, la relación entre ambos se enfrió.

La esposa de Pablo Echarri hasta ese momento había trabajado en varias tiras en la productora, entre ellas Padre Coraje, Sin códigos, 22 el loco, 099 Central y en la película Comodines, producida también por la empresa de Adrián Suar. La actriz era una de las favoritas del Chueco y el conflicto entre ellos la alejó de la productora y del fundador de Pol-ka.

Varios años después, en el 2012, el reencuentro y la reconciliación también fue en una fiesta. Esta vez en el Martín Fierro, y fue Nancy la que dio el primer paso para el acercamiento y dar por cerrado el conflicto.

"Yo sentía que estaba en su casa, en su fiesta y que era una desubicada si no daba el primer paso, por lo que me acerqué a saludarlo y enseguida apareció ese abrazo", contó Nancy. Al ser consultada sobre si hubo un pedido de perdón de su parte a Suar, la actriz respondió: "No. Simplemente le manifesté mi total cariño y su respuesta fue igual de tierna. Podría no haberlo sido, pero él me demostró que el respeto y el afecto estaban intactos".

En aquel momento, la intérprete finalizó la historia con una reflexión al respecto del encuentro: "Siento que ese saludo fue el cierre de un incordio y también el de una etapa. Yo trabajé muchos años con Suar, me convocó para sus mejores proyectos y siempre le estaré agradecida por eso".

Hoy la noticia tiene que ver con la firme intención del gerente de Programación de El Trece de tener a Dupláa en su productora nuevamente: se habló de la nueva tira, Divorciadas, que arrancaría entrado el 2019, o tal vez para un comedia en la cual podría hacer rubro con el propio Adrián Suar, volviendo de esta manera a trabajar juntos como ya lo hicieron en tele y en el cine.

Como los tiempos se aceleran y los proyectos se preparan con varios meses de anticipación, en los próximos días se juntarían en una reunión informal para charlar sobre lo que la actriz tiene ganas de hacer y lo que la productora puede ofrecerle. Fuentes cercanas de Pol-Ka le confirmaron a Teleshow: "Acá todos queremos que Nancy vuelva a la productora. Es una de las actrices más queridas por todos y fue la protagonista de muchos éxitos de Pol-Ka. En estos días queremos que Adrián y ella se junten para un primer acercamiento laboral, ya que el personal se dio y ellos están en perfectas relaciones".

De esta manera, luego de una década de ausencia, Nancy Dupláa volvería a la productora en la cual fue heroína y consiguió su primer Martín Fierro a la mejor actriz por su papel en Padre coraje. Luego de dos ficciones en Underground, está lista para volver a El Trece.

Fuente: Adrián Pallares para Teleshow