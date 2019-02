El reproche de Nancy Dupláa a Darío Lopérfido

Darío Lopérfido, ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y ex director artístico del Teatro Colón, convulsionó las redes sociales tras consultar sobre el retrato de Eva Perón en el Edificio del Ministerio de Obras Públicas (actual sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social), ubicado en la Avenida 9 de Julio.

“Tema para el domingo. ¿No habría que sacar ese adefesio fascista de la Av. 9 de Julio? El edificio es nacional pero el campo visual es de los porteños. Tiene todas las taras fascistas: culto a la personalidad, desproporción, glorificación autoritaria. Que tengan lindo domingo”, disparó el ex marido de Esmeralda Mitre en Twitter.

Su contundente opinión le valió respuestas de todo tipo, pero hubo una que se destacó por sobre todas las demás: la de Nancy Dupláa, que además de ser una reconocida opositora al gobierno de Mauricio Macri, es su prima.

En una especie de reproche, la actriz hizo una simple pregunta tras la contundente crítica de Lopérfido a la imagen de Evita. “¡¿Qué te pasó, Darío?!”, replicó Nancy.

Sin embargo, Lopérfido no elevó el tono de la discusión, y tuvo en cuenta los lazos que tiene con Dupláa. “A la familia solo le digo cosas lindas. Te mando un beso”, contestó el ex ministro, que dejó su cargo gubernamental tras decir que en la última dictadura cívico-militar no hubo 30 mil desaparecidos.

Fuente: Exitoína