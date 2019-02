Sorpresiva revelación de Esmeralda Mitre sobre Darío Lopérfido

Juntos vivieron una gran historia de amor, y también uno de los divorcios más "civilizados"del ambiente farandulero. Al separarse, Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido supieron mantener una muy buena relación. Y hoy es ella, curiosamente, quien le confirmó al sitio Teleshow que su ex será papá con su nueva pareja.

La actriz y el ex director artístico del Teatro Colón se separaron en el verano del 2018 tras once años juntos y una boda en 2014.

Ahora, Esmeralda confiesa que, entre los diferentes motivos de la ruptura, existió una necesidad no compartida, justamente, sobre la posibilidad de ser padres. "Teníamos ganas de tener un hijo, pero no coincidimos en los tiempos. A los 33 años congelé óvulos, pero mi plan no era ser madre siendo tan joven... prefería esperar. Y Darío quería ser padre sin tanta espera", puntualiza.

A un año de su divorcio, el ex funcionario del Gobierno porteño está esperando su primer hijo, fruto de una nueva relación.

¿Quién es su nueva pareja? La joven se llama Virginia Blache Spencer, tiene 37 años y fue guía de visitas al Teatro Colón durante muchos años. Pero no fue allí -pese a coincidir laboralmente en el mismo espacio físico- donde conoció a quien sería el padre de su hijo. Virginia, además de su trabajo en el teatro lírico más importante del mundo, era profesora de inglés en un colegio. Luego, el destino hizo que Lopérfido viajara a Alemania como Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Mauricio Macri, y no volvieron a cruzarse hasta un año después.

La llegada del bebé se concretará en junio próximo. La propia Esmeralda lo confirma. "No voy a hablar mucho más de este tema con nadie porque simplemente no es un tema mío, y por respeto a Darío. Tengo una excelente relación tanto con ella como con él, hablamos todo el tiempo y nos llevamos súper bien. Seguimos siendo familia y eso es muy importante. A Darío le voy a desear siempre todo lo mejor", dijo la actriz y ex participante del Bailando 2018.