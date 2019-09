La luna de miel al desnudo de Monica Farro: "Limpita y lista para la camita"

En noviembre de 2017, la uruguaya Mónica Farro oficializó su romance con su personal trainer, Leandro Herrera y, casi dos años después, se casó en el registro civil de Av. Cabildo 3067, en el barrio de Belgrano.

"Vivimos juntos desde que nos pusimos en pareja. Él tiene ese sueño (casarse). A mí no me cambia nada un papel, yo ya me casé una vez, pero me emociona volver a hacerlo", explicaba en su momento.

Ahora, Mónica y Leandro se encuentran de luna de miel y parece que la están pasando bomba porque ella subió esta foto hiper hot que generó un terrible revuelo en las redes sociales.