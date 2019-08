Polémica por los canjes que utilizó Mónica Farro para su casamiento

El youtuber La Faraona suele "mandar al frente" a los famosos que hacen canjes a través de sus redes sociales. Y si la celebridad pretende lucir casual a la hora de promocionar el producto o servicio, más duro será su descargo.

Ahora, la que apeló al canje y fue fuertemente criticada es Mónica Farro. La modelo se casó el fin de semana y en las últimas horas publicó una serie de posteos de la fiesta, mencionando a empresas que la ayudaron con la organización.

"Este post es para mis SEGUIDORES, CRITICOS y GENTE COPADA, sé que estos días llene mi insta de cosas de mi boda y estoy muy feliz x ello. Algunos se burlan o toman el pelo x los CANJES y les quiero contar que me encantan sus críticas y sepan que sin el apoyo de tantas marcas que fueron como 40, nunca hubiera podido hacer un casamiento tan importante con tanta variedad de comida y bebida en 6h que duro la fiesta y en cada detalle personalizando todo, cada una de las marcas lo hizo con tanto AMOR que los felicito, sin uds no hubiera podido y más en los tiempos que corren, algo así hubiera salido casi 1millon de pesos y yo no soy rica y me casé con un laburante @trainerlean y más que orgullosa", escribió la uruguaya.

Y concluyó: "En fin el que quiera criticar que lo haga, muchos desearían estar en mi lugar y no pagar nada así que cierren el orto y vean la parte buena que no abunda que es el AMOR SANO , besitos para todos y sean felices que yo lo soy y mucho".