La inesperada pelea entre Moria Casán y Lali Espósito

Lali Espósito impactó con su look en los premios Gardel que se realizaron el martes pasado en nuestra provincia. La cantante lució un vestido negro escotado y una peluca con cadenas. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y fueron de la persona menos esperada: Moria Casán, que la acusó de plagio y hasta metió a Mariano Martínez en la pelea.

Premios Gardel 2019

"Me impresiona mi vanguardia. Ese casco lo usé en Brigada, que fue en los '80 pero era de una revista de los '70. ¿Todo bien con las stars? New generation, pero ese viene de Erte, del Gran Gatsby, etc. Dejen de plagiar temas y outfits…", arrancó la conductora de Incorrectas en su cuenta de Twitter con una foto en la que se ve que tiene una peluca idéntica a la que había usado la ex Casi Ángeles en la premiación.

Me impresiona mi vanguardia!!! ese casco lo usé en BRIGADA que fué en los 80's pero era de una revista de los 70 #TodoBienConLasStars ? new generation pero eso viene de ERTE, del GRAN GATSBY, etc Dejen de plagiar temas y outfits... (Cont) pic.twitter.com/rFl2hctgge — Moria Casán (@Moria_Casan) 16 de mayo de 2019

Algo sorprendida por la crítica, Lali respondió: "Jaja, ¿por qué te enojás? Si se trata de homenajear siempre a lo pionero, a lo anterior… la moda se renueva . Se moderniza desde lo ya creado a veces. Solo que le buscamos la vuelta personal. Beso One".

JAJJA porq te enojas?! Si se trata de homenajear siempre a lo pionero,a lo anterior... la moda se renueva .

Se moderniza desde lo ya creado aveces . Solo que le buscamos la vuelta personal ...

beso one ! 💋 — Lali (@lalioficial) 16 de mayo de 2019

Pero Moria redobló la apuesta: "Acepten las opiniones y en Incorrectas todo el tiempo hablamos de TODES, thanks tesora. No gastes energía en contestar que tenés una carrera estupenda ganada a pulmón y talento. Ojo que los cascos no aplasten neuronas. Jaja, todo con humor".

Acepten las opiniones y en @IncorrectasOk todo el tiempo hablamos de TODES, thanks tesora! no gastes energía en contestar que tenés una carrera estupenda ganada a pulmón y talento. Ojo que los cascos no aplasten neuronas jaaqa #TODOconHUMOR 😂😂😂 (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 17 de mayo de 2019

De inmediato redobló la apuesta y hasta metió a Mariano Martínez en el cruce: "Mirá que sino voy a creer lo que se le escapó a Marianito eh, ja, que no es Mores. Old generation. Te mando kisses".

mirá que sino voy a creer lo que se le escapó a MARIANITO ehhh, jaaaaa que no es MORES #OLD_GENERATION te mando kissessssss 💋 #TERREMOTA — Moria Casán (@Moria_Casan) 17 de mayo de 2019

La conductora hacía referencia a los dichos del actor a través de un audio, luego de haberse separado de Lali, su ex compañera en Esperanza Mía, tras unos meses de relación. "Es más nefasta esa piba, más mala, malísima, una despechada", había dicho Martínez en una conversación privada que se filtró.