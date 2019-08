Hace tres años que el amor unió a Chino Darín con Úrsula Corberó, la actriz española que interpreta a Tokio en La Casa de Papel, la ficción que rompió todos los récords con sus dos primeras temporadas, y de la que Netflix estrenó la tercera entrega el pasado 19 de julio, renovando el éxito.

En plena promoción de La Odisea de la Giles, el filme en el que comparte elenco con Ricardo, su padre, el joven actor hizo una inesperada revelación sobre la ficción en la que se destaca su novia. "No terminé de ver la tercera temporada, estoy con mucho laburo. Úrsula quiere que hablemos del tema y de lo que fue de la temporada, así que tengo que verla", contó en una entrevista con el programa radial Modo Sábado.

No obstante, el galán no se siente tan en falta con su pareja ya que "ella tampoco vio la película, así que estamos negociando". ¿Cuál verán primero para abrir el debate?

Chino también habló sobre los rumores que el año pasado lo ubicaron como un posible candidato para sumarse a la banda de atracadores. "Nunca me ofrecieron participar de La Casa de Papel, surgió acá esa idea. Me parece que tiene que ver con esa cosa nuestra de querer estar en todo. Finalmente hay un argentino (por Rodrigo De la Serna) pero no soy yo".

Por otro lado, en un nota en revista Viva, el actor habló de su relación con los fans que lo abordan en la calle. "Tengo mecha corta y a veces salto más fácil. Más allá de que uno se predisponga lo mejor posible, se nos exige demasiado. Nadie te pregunta de dónde venís, qué te pasó, cómo te sentís; hay días en que estás pasando por situaciones de mierda o estás yendo a algún lado a los pedos y alguien se te acerca y le ponés onda, pero después te pide un video para el abuelo y después más. Si decís que no, no cae bien", aseguró.

Fuente: Exitoína