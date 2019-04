El Chino Darín suele mantenerse ajeno a las polémicas que muchas veces giran en torno a su vida y la de su familia. De hecho, cuando su papá fue acusado de destrato por Valeria Bertuccelli pocas veces habló al respecto.

Pero en las últimas horas, el actor dejó por unos minutos de lado su baja exposición mediática y estalló furioso en Twitter por una crítica que recibió de su papel en la película española Durante la tormenta.

Afiche de la película "Durante la tormenta"

Todo comenzó con el siguiente mensaje: "El Chino Darín hablando con acento gallego. Ja, ja, ja, ja, ja... Así somos los argentinos, estamos 5 minutos en España y hablamos como Sabina. Acá hay venezolanos que viven hace 40 años y cuando hablan parece que estuvieran cantando Cachita".

Dicho esto, el hijo de Ricardo Darín respondió ofuscado. "¡¿Y vos creés que hablo así en mi vida cotidiana?! ¿No se te ocurrió pensar en el concepto de 'ficción'? ¿También creés que las tormentas generan interferencias espacio temporales?", tuiteó, en alusión a la trama del filme.

Chino Darín, filoso en twitter

"¿¿Para qué les contestás Chino?? Hay que ignorar a la gente que destila resentimiento...", le aconsejó en esa misma conversación 2.0 el productor y socio de Sebastián Ortega, Pablo Cullel, con quien el joven actor trabajó en varias oportunidades.

"Me divierte un poco la verdad. Soy combativo, ¡qué le voy a hacer! No me gusta dejar pasar un offside", contestó con humor el protagonista de Muerte en Buenos Aires, Historia de un clan y La noche de 12 años, entre otras ficciones.

Chino Darín, filoso en twitter

Pero la misma persona que lo había criticado por su acento en el filme de Oriol Paul que se puede ver por Netflix volvió a la carga con otro provocador mensaje: "El Chino Darín somos todos, chicos. Yo pongo un pie en Córdoba y al ratito estoy hablando como Chichilo Viale". "Yo no", le respondió una vez más el artista radicado en España.

Chino Darín, filoso en twitter

Entonces, otra usuaria de Twitter se metió en la polémica y sobre la respuesta de Darín en cuanto a su perfil combativo, escribió: "Pero hay que ser combativo con causas que valgan la pena, no con un chiste. Mal enfocado".

"Ahhh, sí, ¡discúlpeme! La próxima vez le consulto a ver si para usted vale la pena o no. P.D: Vístase", aseguró con total ironía el actor. "Dale, te quisiste hacer el picante y te salió medio exagerado. Te perdonamos", fue por más la joven tuitera. "No hace falta", cerró la discusión Darín.

Chino Darín, picante en las redes

Fuente: Clarín