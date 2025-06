La difícil situación de Leticia Brédice tras un duro golpe a su estabilidad laboral

Al evocar su participación en Locas de amor, la actriz no ocultó su emoción: "Locas de amor fue tan lindo y emocionante. La gente me decía que esperaba los días para ver la novela. Me emociono porque la gente me decía: 'me pasa lo mismo que a vos, soy bipolar y me enamoré de mi psiquiatra'. Yo no podía decir nada, porque era tan carne viva lo que pasaba. Es todo agradecimiento, ojalá que vuelva algo". Este proyecto no solo quedó en la memoria del público, sino que también significó un antes y después en su trayectoria.