El difícil momento que está atravesando Leticia Brédice: "Está desesperada"

En las últimas horas se conoció una novedad sobre una importante actriz argentina, Leticia Brédice. Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), contó el difícil momento que atraviesa la artista, luego de mantener una conversación con un allegado a ella.

"Me dicen que le hackearon el teléfono a Leticia y están pidiendo dinero por WhatsApp así que desde acá les digo a aquellas personas que supuestamente contactó que no respondan y que no envíen dinero", afirmó el periodista.

Juan Etchegoyen fue quien brindó la información sobre la actriz.

Asimismo, el comunicador explicó que, debido a esta situación, Brédice "está desesperada con el tema".

"Ya pidió a sus abogados que tomen cartas en el asunto. Es una dinámica esta del hackeo que crece a pasos agigantados en la delincuencia", sumó.

A Brédice le hackearon su cuenta de WhatsApp.

"Cuando se dio cuenta no sabía qué hacer y pidió a las personas de su confianza que expresen este pedido que les estoy diciendo", concluyó Etchegoyen para evitar que los contactos de Leticia Brédice caigan en esta estafa