Una actriz se emocionó al hablar de la crisis de las ficciones en la televisión

En una entrevista concedida a Puro Show (El Trece), la intérprete abordó sin tapujos las críticas que ha recibido por su postura política. "Me han tildado de actriz K. Vengo de una familia peronista, pero yo no me caso con nadie, los partidos nos han arruinado... Tenemos que cuidar nuestro trabajo", expresó Julieta Díaz.