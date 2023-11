Julieta Díaz contó cómo es la tenencia de su hija luego de la separación

Al ser una de las actrices más queridas de la Argentina, la vida de Julieta Díaz es de gran interés para el público. Por esa razón, muchos quieren saber detalles que, muchas veces, mantiene a resguardo.



Uno de esos aspectos de la vida de la actriz es sobre su hija y la tenencia, dado que, al poco tiempo de haber nacido, ella se separó de su marido. Por suerte, aclaró que tienen una excelente relación.



En una entrevista con Infobae, Julieta Díaz confesó que, como no es tan común, se lleva muy bien con su ex pareja y padre de su hija, tanto es así no resulta un problema ni un drama, algo que suele suceder en relaciones que no terminan de la mejor manera.



“¿Cómo te llevás con esas pausas con la maternidad cuando Elena se va un poquito con el padre?”, le preguntaron a la actriz desde el citado medio. Ante esto, lo asoció con su propio caso con sus padres.



“Yo me crié con padres divorciados desde los seis años y soy hija única. Entonces, creo que en algo influye eso”, respondió Julieta Díaz en la entrevista con Infobae, en donde aclaró que no hay cuestiones que impidan el buen vínculo.

La hija de Julieta Díaz.



Justamente sobre esto, Julieta Díaz insistió, en una entrevista con Verónica Lozano, en la clave para una cuidadosa y sana crianza para su hija: la buena relación de los padres, más allá de que el amor de pareja se haya terminado.



“Nos llevamos bien. Somos muy respetuosos. Tenemos algo que es buenísimo, que es facilitarle la vida al otro, no complicársela”, cerró la actriz en el living de Corta por Lozano, en la pantalla de Telefe.