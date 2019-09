La declaración de Ángel de Brito que podría terminar con Los Ángeles de la Mañana

Desde hace años, Ángel de Brito viene creciendo en su carrera a pasos agigantados, pasando, por ejemplo, desde el costado de la pista de Showmatch con sus móviles para Este es el show a ser parte del jurado del Súper Bailando y liderar su franja horaria al mando de Los Ángeles de la Mañana en El Trece. Sin embargo, una declaración suya podría terminar con el éxito de su ciclo de espectáculos y farándula.

En diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo (AM 1300), el periodista confesó su sueño de irse de la Argentina, no para establecerse en otro país y nunca más volver, sino por el objetivo de poder recorrer el mundo y tener su propio programa de viajes.

"Son muchos años trabajando de esto y siempre quise mi programa de aire. Son veinte años de trabajo. Empecé trabajando gratis en las radios barriales. Después en La Linterna con Laura Ubfal, después con Viviana Canosa en El Nueve. Empecé a trabajar en Ideas del Sur cuando empezó el Bailando y me eligió Marcelo (Tinelli) para hacer los primeros backs, no sabíamos cuánto iba a durar y nadie se esperaba este éxito, ya vamos por quince ediciones”, explicó el conductor haciendo un racconto de su carrera en los medios de comunicación.

Cuando el hermano de Natacha Jaitt le consultó a su colega sobre qué le gustaría hacer por fuera de los chimentos, este respondió sobre sus ganas de viajar por el mundo. "Me gustaría tener un programa de viajes. No cómo el de Marley, ni tampoco el de Iván de Pineda", indicó De Brito, en referencia a Por el mundo (Telefe) y Resto del mundo (El Trece), aunque el conductor de Pasapalabra ya no está al mando de este y su lugar fue ocupado primero por Liz Solari y actualmente por Emilia Attias.

En caso de que alguna productora le ofrezca a Ángel cumplir su sueño, podría llegarse a concretar un inesperado final de LAM, debido a que este es un formato diario y armar las valijas constantemente complicaría que siga al mando de su programa, pero hasta el momento, las declaraciones del periodista por ahora se quedan en el plano onírico, ya que avisó que muy pronto habrá modificaciones en su equipo de ‘angelitas’ de cara al año que viene.

Fuente: Exitoína