Kendrick Lamar: el final que merecía el Lollapalooza

Pasado el mediodía, el hipódromo de San Isidro comenzó a plagarse de miles de personas para disfrutar desde el comienzo de la última jornada del Lollapalooza 2019. Es poco probable cruzarse con un mayor de 30 años. Sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas de esta fiesta son los adolescentes. En total, la convocatoria para sus tres días fue de 300.000 personas. Un número histórico para una edición en nuestro país, confirmando que “el Lolla” es más parecido a un “parque de diversiones” que a un festival de música.

Diversos géneros, estéticas y propuestas para toda la familia coronan este verdadero fenómeno que se transforma año a año en uno de los eventos culturales más importantes del país.

Foto: Bennett Sell-Kline

Kendrick Lamar

El referente más importante de la actual escena mundial del hip hop fue el artista elegido para finalizar el festival internacional más convocante del país. Con un show compacto e intenso, el californiano ofreció un despliegue de su mejor discografía. Una performance que quedará entre los más recordados de esta edición.

Kendrick Lamar / Foto: Jimena Savelli para MDZ

A diferencias de otros exponentes del género, Lamar logró consolidar su obra mediante la universalidad de su propuesta. No es casual que su último trabajo de estudio, DAMN, le valiera un premio Pulitzer de la música en 2018. Su hip hop suena moderno, dinámico, potente y minimalista. Su interpretación en vivo son una nueva búsqueda en la continuidad narrativa de su obra, concentrando toda la energía en su discurso demoledor al sueño americano. No es casual que sus shows en vivo son considerado por la prensa especializada como los mejores del mundo dentro de la actual escena del género.

Las ambición de su planteo estético es fundamental para acompañar su vuelo artístico. El universo crítico de Lamar quedó plasmado no solo en su letras y su flow (velocidad al reapear), sino que además mete mano a los recursos audiovisuales durante todo su espectáculo. Su soberbia interpretación musical se apoya en una ajustada banda dispuestos a los costados, dejándole al cantante como protagonista central en escena. Una combinación perfecta para un espectáculo de gran nivel.

Con una puesta deslumbrante, el “nuevo rey del hip hop” eligió un set list basado en mayor medida por los temas de su último disco, más algunos clásicos como “Bitch, Don’t Kill My Vibe”. Canciones como "DNA", "Element", "Loyalty" y "Lust" dejaron en claro que se puede sorprender a todos con un relato complejo sin perder la fluidez.

Caetano Veloso e hijos

Caetano Veloso / Foto: Jimena Savelli para MDZ

Ver a una leyenda viva de la música latina es un privilegio que pocos tienen la posibilidad de darse. El creador del Tropicalismo, y un de las figuras culturales más importante de Brasil, logró proponer un espectáculo intimista en el contexto de un festival masivo.

Caetano, Moreno, Zeca y Tom Veloso interpretaron clásicas canciones de su padre, pero con una re lectura que le dan un aire renovado y fresco. Tan solo con guitarras acústicas, un bajo, algunos instrumentos de percusión y un teclado, el clan Veloso supo entretener a un público mayoritariamente adulto (seguramente muchos de ellos eran padres que acompañaron a sus hijos al festival) que se emocionó con un repertorio proveniente del disco Ofertorio. Espectáculo que sumó, además, un puñado de anécdotas familiares que lograron mayor conexión con su público.

Caetano junto a sus hijos hicieron de un festival plagado de ruido e intensidad desmesurada un espacio de emotividad y calma. Indudablemente el paso de la familia Veloso por el Lollapalooza será recordado como una de las presentaciones que vivirá en la memoria de muchos de los presentes.

La Mona Jiménez

La Mona Giménez / Foto: Jimena Savelli para MDZ

Finalmente, el cuarteto dijo presente en el Lollapalooza. Tuvieron que pasar seis ediciones del prestigioso festival para que uno de los referentes más importantes de la música popular Argentina pisara uno de sus escenarios.

En la previa, muchos cuestionaron la decisión de la producción de convocar a La Mona Jiménez, esgrimiendo argumentos infundados. A esta altura, está claro que el festival no se centra en ningún género en particular. Conviven todos. Recordemos que en la edición 2018 ya había hecho su exitoso debut la cumbia villera de la mano de Pablo Lescano y Damas Gratis. Ambos, demostraron tener mucho más postura rock sobre el escenario que muchos artistas que hacen gala de ello.

Ahí estaba La Mona, con sus casi 70 años. El vocero de las barriadas populares consigue trasladar el agite de la bailanta nocturna al calor de las 4 de la tarde en un contexto completamente ajeno a él. El público ni lo notó. Bailó como si estuviesen en un casorio.

La Mona combina temas de todo su extenso repertorio. "El federal", “Ramito de violetas", "La pupera", “El marginal", "Me mata", finalizando con "¿Quién se ha tomado todo el vino?”, el himno que todos saben. Una vez que concluye el show La Mona logró ganarse el respeto de la gente que experimentó por primera vez lo que sienten las clases populares cuando se entregan al ritmo del tunga-tunga.

y pensar que muchos cuestionaron la convocatoria de La Mona al @lollapaloozaar.🐵no sólo es un eslabón clave de la música popular argentina, sino que además tiene más rock en escena que tantos otros. Gracias @cmjoficial por la fiesta 🥳 @mdzol #LollaAR #LollaMDZ pic.twitter.com/HZjxvCPdj4 — Gonzalo Arroyo 💚🧡 (@arroyogonza) 31 de marzo de 2019

Greta Van Fleet

Greta Van Fleet / Foto: Jimena Savelli para MDZ

A pesar de que sus integrantes tienen tan solo 20 años, el cuarteto de Michigan es considerado por muchos como la banda que vino a salvar el rock and roll. Sobre el escenario, Greta Van Fleet fue toda una sorpresa. Lejos de las críticas que apuntan a que solo son un proyecto “tributo a Led Zeppelin”, con el carisma del vocalista Josh Kiszka y el talento de sus compañeros de banda demostraron ser músicos preparados con un dominio escénico increíble. La reminiscencia al ADN orgánico del rock and roll es algo que estaba faltando por estos días. Solo con guitarra, bajo, batería y teclado, el grupo es capaz de dominar cada uno de los elementos básicos del lenguaje del rock.

El grupo brinda un espectáculo entretenido que conecta con el público desde el comienzo. Haciendo eco de los clichés, los toman como parte fundamental de su propuesta. Eso es básicamente lo que sus fanáticos quieren ver: rock de la vieja escuela proyectado en la actualidad. Algo que queda reflejado en la diversa composición generacional del público que presenció el show. Los adultos se mezclaron con los adolescentes para disfrutar por igual de una banda poco habitual para muchos de ellos, pero con un sonido y una propuesta más que conocida.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz / Foto: Jimena Savelli para MDZ

Lenny Kravitz tiene manejo tanto en el estudio de grabación como sobre el escenario. Su gira “Raise Vibration” viene inalterable desde hace meses con canciones que combinan el rock y el soul, con una búsqueda particular en el sonido de los años 70. Básicamente, lo que viene haciendo en su extensa y exitosa carrera musical.

"Can't Get You Off My Mind", "Believe", "Allways On The Run", "Where Are We Runnin'" y "Again", son algunos de los temas elegidos por el artista que se encuentra festejando sus 30 años de trayectoria. Para ello, seleccionó a unos increíbles músicos secesionistas liderados por la genial Gail Dorsey, la mujer que acompañó por dos décadas a David Bowie. Con un cierre a puro rock con "Are You Gonna Go My Way", Lenny sigue demostrando que los años no le pasan factura ni a él ni a su música.