Mientras que la causa que investiga la Justicia de Nicaragua por la denuncia de violación que realizó Thelma Fardin hace casi diez meses sigue su curso, Juan Darthés acaba de tener un revés judicial en la Argentina en la demanda que él le había iniciado a Anita Co por calumnias e injurias.

La Justicia rechazó la denuncia del actor por la "falta de interés manifiesta al viajar a Buenos Aires y no presentarse ante el tribunal". Es que tras pedir varias suspensiones por problemas de salud, y por estar instalado en Brasil, cuando vino a Buenos Aires hace unos meses, no fue a Tribunales, por lo que tomaron esa actitud como algo negativo.

Vale recordar que, en febrero de 2018, Anita Co denunció públicamente al galán asegurando que cuando trabajaron juntos en Gasoleros, él la beso por la fuerza y la obligó a tocarle sus genitales. La acusación fue a través de una carta en sus redes sociales pero, por el tiempo transcurrido, no presentó una denuncia en la Justicia. Por esta razón, Darthés expresó que era todo mentira, y la demandó.

"En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'", reveló Anita en aquella oportunidad.

Raquel Hermida, abogada de la actriz, aseguró que con esta decisión los jueces sentaron jurisprudencia en este tipo de causas, determinando que siempre será necesaria la presencia del querellante para seguir adelante con los procesos.

