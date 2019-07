Thelma Fardin afirmó que le cuesta conseguir trabajo tras denunciar a Juan Darthés

Thelma Fardin denunció por abuso sexual a Juan Darthés durante una conferencia de prensa realizada en diciembre pasado. El episodio ocurrió hace diez años cuando los actores estaban realizando una gira con el elenco de Patito Feo, en Nicaragua.

A raíz de esta denuncia y de otras acusaciones de otras mujeres, él se refugió en Brasil, su tierra natal. Mientras que la joven tuvo una gran exposición mediática y se convirtió en una referente en la lucha de las mujeres contra los abusos.

En una entrevista con el ciclo Debo decir, Fardin reconoció que le cuesta conseguir trabajo. Al principio admitió que este es un momento difícil para todos los actores, pero aclaró que algunos productores no la tienen en cuenta por todo lo ocurrido con Darthés.

"El miércoles termino de filmar una película. El director fue un valiente en elegirme en este contexto", dijo en el programa del conductor Luis Novaresio sobre la participación que está realizando en La estrella roja.

"Pienso que mal que estemos en esta situación, pero he recibido muchas cerradas de puerta a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio y el sistema se termina protegiendo o neutralizando a aquellos agentes de cambio", agregó Thelma.

"Afortunadamente hay mucha gente que me conoce porque laburo desde que soy muy chica y que tiene buenas referencias. Es un ambiente en el que me siento muy querida y respetada", explicó la joven. Novaresio le dijo: "Una lucha de mujeres te cerró el laburo". Y Fardin le respondió: "Sí, en muchos espacios".

"Conozco a mucha gente y he trabajado con mucha gente. Después de que pasó un poco el momento álgido de toda esta locura que se suscitó en diciembre, hubo situaciones muy casuales, como: 'Dije tu nombre y dijeron que no, sin tener un fundamento. Sé que es buena, pero no'. Eso es fuerte", manifestó la actriz. "Estoy haciendo una película y no me quejo. Hay compañeros que realmente no tienen trabajo", agregó.