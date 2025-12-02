Joaquín Sabina hizo un anuncio que entristeció a sus fans: "Este concierto es el último de mi vida"

La leyenda de la música española cerró un capítulo inigualable. El artista dio su concierto más importante, dejando un mensaje profundo a sus seguidores.

El telón ha caído definitivamente. El cantautor Joaquín Sabina puso un broche de oro, con una carga emocional incalculable, a su trayectoria en directo ante una multitud de 12.000 fans congregadas en el Movistar Arena de Madrid. Este recital no fue uno más dentro de su exitosa gira "Hola y adiós", sino el último de su vida. Con 76 años de edad y una carrera que ha musicalizado la vida de varias generaciones, el poeta hizo su despedida del público con un gesto de profunda gratitud.

El último vals y la ovación a Joaquín Sabina joaquin sabina en argentina 4.jpg Joaquín Sabina se despidió de los escenarios a sus 76 años en un show épico. RS Fotos El artista inició su espectáculo con el melancólico tema "El último vals", una elección que resonó como una declaración de intenciones, y durante más de dos horas desgranó su repertorio inmortal. El escenario en la capital española fue el punto final de un tour que lo llevó por medio mundo y sumó un total de 71 presentaciones. Al dirigirse a sus fieles, Sabina fue categórico sobre la magnitud de la cita: “Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”.

El impacto de este adiós trascendió el ámbito musical. Entre el público que colmó el estadio no solo se contaban sus seguidores de décadas, sino también figuras prominentes del círculo político y de la escena artística de España. La atmósfera se tornó palpable cuando, al concluir la actuación, el trovador se quitó su icónico sombrero. Permitió que el silencio se llenara con una larguísima y atronadora ovación, un momento que, sin dudas, atesorará como el más preciado de su retiro.

El mensaje del cantautor tras la gira Hola y Adiós Joaquín Sabina: el emotivo adiós definitivo en Madrid que marca su retiro de los escenarios a los 76 años Joaquín Sabina: el emotivo adiós definitivo en Madrid que marca su retiro de los escenarios a los 76 años. Video: X @elespanolcom Posteriormente, a través de sus plataformas digitales, compartió reflexiones conmovedoras sobre el final de su camino en los escenarios. “Esta gira que se llamaba 'Hola y adiós' ya pasó por medio mundo y esta noche ya se llama solo 'adiós'”, compartió el músico, visiblemente emocionado.