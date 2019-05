Jimena Barón cambia de nombre y estrena nuevo video

Jimena Barón ya no es más su nombre artístico. La actriz y cantante dejó de llamarse así para convertirse en j mena. Y el debut es con el lanzamiento del videoclip de su tema La cobra, el primer anticipo de lo que será su segundo álbum de estudio.

Luego de su colaboración con Miss Boivia en Se quema, la artista suma un nuevo título.

"Pasó un tiempo mucho más largo del que queríamos, pero acá estamos Y volvemos con toda; mis ganas y mi ansiedad son inexplicables, se viene un discazo, se vienen feats que me hicieron saltar cuando se confirmaron (prendí velas) se viene un show del joraca, llegó la superación y la diversión", declaró la cantante.

Además, fue clara acerca del tono que tendrán los nuevos tiempos. "La cobra que se devoró a la tonta y no anda con vueltas, la cobra que se cobra...", dispara.

Y hasta se despidió, Barón, de aquella que supo ser. "Adiós Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje", escribió en su cuenta de Instagram.

La cobra va por el lado del empoderamiento femenino. "Y crezco, y crezco y ya me hice grande. Ya te puedo aplastar", canta Barón, entre brillos y harapos. "A ver si ahora te animás", desafía, mientras adopta un gesto vocal caribeño.