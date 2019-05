Jimena Barón anunció el lanzamiento de su segundo material como cantante. Este llevará el nombre de La Cobra y será publicado del 10 de mayo.

“Estamos más que felices de volver al ruedo, con lo que más amo hacer en esta vida que es cantar, bah, en realidad cantarles. El escenario, los gritos, esa energía indescriptible, el amor, la locura, la libertad. Pasó un tiempo mucho más largo del que queríamos, pero acá estamos y VOLVEMOS CON TODO. Mis ganas y mi ansiedad son inexplicables, se viene un discazo, se vienen feats que me hicieron saltar cuando se confirmaron (prendí velas) se viene un show del joraca, llegó la superación y la diversión, la cobra que se devoró a la tonta y no anda con vueltas, la cobra que se cobra...”, escribió la subcampeona del Bailando 2018 en sus redes sociales.

Más allá de su emoción, la morocha dejó bien en claro lo que piensa de aquellos que defenestran su carrera. “A los que critican (que de verdad me importa 6 maples de huevo) sólo sepan que se trabaja incansablemente, todos los días de la semana a cualquier hora. Que este proyecto genera trabajo para mucha gente y que invertir plata en este país y apostar a algo tan grande siendo independiente (sin ninguna gran empresa atrás poniendo pesitos) es solo para las cobras valientes con ovarios de bronce, no hagan comentarios de lombriz resentida, no sean rancios”, disparó.

Al recibir un comentario en Twitter por parte de un usuario que le dijo que generaba “cringe” (término utilizado para denominar lo que provoca vergüenza ajena), Jimena fue contundente y le preguntó a su crítico acerca de “cuál es su laburo”. Luego, lanzó una picante consulta: “¿De qué trabaja la gente que vive criticando a los demás y con quiénes se aparea?”

Si ya daba un poco de vergüenza Taylor 🐍 con las serpientes (sorry) con esto te morís del cringe pic.twitter.com/732eSWQVuL — PV=nRT (@Kenzomon) 5 de mayo de 2019

Barón también dedicó un sentido mensaje a La Tonta, su álbum debut. “Adiós Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje. Te quiero mucho”, escribió la cantante junto a una foto del video de esa canción.

Fuente: Exitoína