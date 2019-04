Después del viaje a Disney junto a su hijo, Momo, y su novio, Mauro Caiazza, Jimena Barón volvió a unas de sus prácticas más frecuentes: hacer estallar Instagram con una foto para el infarto. En esta oportunidad, la actriz logró más de cerca de medio millón de likes en apenas unas horas con una imagen de una siesta muy erótica.

La cantante se mostró a media luz en la cama, con su cola en un impactante primer plano, con una tanga que dejó sin aliento a la mayoría de sus seguidores. Además, Jimena está en topless, tapando una de sus lolas con el brazo. ¿Quién sacó la fotografía? Obviamente su pareja, a quien le firmó el crédito.

Luego de ser noticia por varios polémicas, al ser acusada de censurar a Caiazza para que no vaya al Bailando, y por pelearse mediáticamente con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo, Barón regresó a los posteos súper ardientes. "No tengas el tupé, eso no. Mi humor y lo que a mí se me ocurra decir a modo de chiste, agradecelo papu, porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó, ni de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos, es gracioso. Y no voy a hablar, quedate tranquilo. No te voy a amenazar con que voy a hablar o a mostrar cosas. Sería una pavada hacerlo, pero no lo voy a hacer porque tengo un hijo de 5 años que es maravilloso y lo único que me importa es que sea feliz. Pero sí te puedo recomendar que cierres el orto, eso estaría buenísimo", había expresado contra el ex futbolista de Boca Juniors.

Fuente: Exitoína