Jimena Barón, furiosa con Daniel Osvaldo: "Te recomiendo que cierres el orto"

La guerra entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo se encuentra en el punto más álgido. Y luego de que en los últimos días se tiraran con todo en relación a cómo son uno o el otro como padre de Momo, el hijo de 5 años que tiene en común, la actriz hizo un duro y furioso descargo para responder de manera contundente a la carta del ex futbolista.

Con una catarata de historias de Instagram, y con el humor ácido que la caracteriza, la cantante fue letal. "No puedo dormir, tengo una bronca adentro... Estuve todo el día haciéndome la zen, diciéndome 'no vale la pena, tenés un hijo'", arrancó Jimena. "Como madre sola medio que te bancás cualquiera y tenés siempre esa dosis de culpa de dónde decidiste procrear. Eso hace en parte que una se calle, porque si anda ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Pero ya me perdoné. A futuro pongo fichas ya que, te la diste en la frente con una piedra y aprendí, aprendí... Sobre todo cuando ves que está medio rancio el terreno... no procrear"

En este sentido, la actriz contó todo lo que significa sobrellevar la maternidad en soledad, y hacerse cargo completamente de la crianza de su hijo sin la ayuda de Osvaldo. "Sola, laburando, pagando el alquiler pagando el colegio en un país en el que sale 600.000 dólares una lata de atún y un paquete de fideos. La maternidad, la bella maternidad que ya es difícil en pareja, y sola ni les cuento. Pero feliz. Amo a mi hijo, es lo mejor que me pasó en la vida y lo hago con placer, pasión y todo mi corazón".

Acto seguido, apuntó directamente contra el ex jugador de Boca. "Pero no tengas el tupé, eso no. Mi humor y lo que a mí se me ocurra decir a modo de chiste, agradecelo papu, porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó, ni de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos, es gracioso. Y no voy a hablar, quedate tranquilo. No te voy a amenazar con que voy a hablar o a mostrar cosas. Sería una pavada hacerlo, pero no lo voy a hacer porque tengo un hijo de 5 años que es maravilloso y lo único que me importa es que sea feliz. Pero sí te puedo recomendar que cierres el orto, eso estaría buenísimo", expresó, lapidaria.

"Y vagina no es una mala palabra, yo le enseñé sobre eso, sobre el pene, la menstruación, el parto... y el día de mañana le voy a explicar lo del forro también para que lo use, para que cuide a las mujeres y para que él no se convierta en papá si todavía no sabe o tiene ganas de serlo", dijo furiosa y, para cerrar, lanzó: "Y si te parezco una madre de mierda, deberías aparecer y criarlo vos. Ser cómplice de una madre de mierda te convierte en un padre de mierda"

El inicio de esta última pelea se dio cuando Barón le tiró un palito a Osvaldo tras el inicio de clases de Momo. El ex futbolista publicó un video para mostrar la buena relación que tiene con su hijo, pero enseguida los fans de Jimena demostraron que se trataba de una grabación antigua.

