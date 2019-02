Los contradictorios consejos de Jimena Barón a las nuevas botineras

Jimena Barón está pasando por un gran momento en lo personal de novia con el bailarín Mauro Caiazza. Sin embargo, no siempre la pasó tan bien en materia de amor y las cosas con su ex, Daniel Osvaldo, no fueron fáciles.

El tiempo le permitió a Jimena superar el dolor, dejar a "la tonta" atrás como ella misma dice y hasta poder hablar de su conflictiva separación del ex Boca con humor. En una divertida charla con Alejandra Maglietti, de novia con el futbolista Jonás Gutiérrez, la actriz dio algunos consejos a las nuevas botineras.

video

"Yo no me fui a vivir con él. Fui, miré, qué lindo este lugar y de vuelta a casa", dijo la panelista de Bendita Tv en referencia a su relación con el lateral de Defensa y Justicia, mientras él vivía en Inglaterra y ellos estaban comenzando su relación, hace cuatro años.

De inmediato Jimena interrumpió a la invitada de Cortá por Lozano: "Eso es lo que tendría que haber hecho yo". Su comentario hacía referencia a que cuando comenzó su relación con Osvaldo en el 2013 ella dejó su trabajo en la tira de Pol-Ka Sos mi hombre y se fue a vivir a Roma con él, para acompañarlo en su trabajo.

Al respecto, Maglietti agregó: "Es que yo decía, 'me encanta laburar, ¿y si después vuelvo al toque y dejé todo para estar seis meses?'", y con una sonrisa, Barón levantó los brazos al grito de "Hola" tras sentirse aludida.

"Perdón, no te quiero hacer sentir mal. Vos, ¿qué consejo le darías a alguien que está por emprender en el botinerismo?", preguntó la rubia.

Muy segura y con la experiencia de haber pasado por una separación conflictiva con un ex futbolista, Jimena dio dos consejos que en principio, podrían llegar a parecer contradictorios:

1- No largar (en referencia al trabajo y la vida de las botineras antes de conocer al futbolista).

2- Si lo hacés (dejás todo), casate. Casate al toque.

De inmediato, explicó su postura: "La novia que deja todo no. Por suerte salió la tonta de ahí. Pero sos la novia, dejás todo y el día de mañana se toman el palo, se tatúan Roberta en el brazo y te dejan dos ojotas y un toallón".

El último comentario de Jimena hace referencia a que cuando Osvaldo decidió separarse de ella, siendo Momo su hijo en común aún muy pequeño, se puso de novio de inmediato con Milita Bora con quien se hicieron un tatuaje en común (el dibujo de un toro) y se dibujaron también sus nombres.

La separación para Jimena fue traumática no solo porque ella había dejado su trabajo y su vida en la Argentina para seguirlo, sino porque en ese momento él no se hacía cargo de su bebé. "No se ocupa. ¿Pero cuándo se ocupó? Siempre lo mismo. Yo crié un hijo recontra sola con lo complicado que es. Me cuesta laburar y ganar guita", había dicho ella en Los ángeles de la mañana el año pasado.

Fuente: Teleshow