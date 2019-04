Increíble imprevisto de Mauro Caiazza en su viaje con Jimena Barón

"Hola, llegué a Miami con Morrison. Mauro no pudo viajar por qué no sabía que estábamos en el 2019 y tenía la visa vencida. Pensó que estábamos en el 2018. Besis", escribió Jimena Barón en su cuenta de Twitter informando el descuido por el cual Mauro Caiazza no viajó con ella.

"Acá estoy, una vez más perdí un vuelo. Por suerte la aerolínea me dio una habitación zarpada, está buenísima… No pude viajar con Jime y Momo porque tenía vencida el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje bajo el Programa de Exención de Visa). Dije 'bueno, vence en agosto, genial'... pero no me di cuenta de que no estamos más en el 2018", explicó el bailarín en Instagram.

Tiempo después, Caiazza compartió que consiguió la habilitación que le permitirá reencontrarse con su pareja en Estados Unidos.