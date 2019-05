Después del éxito de "La tonta", Jimena Barón regresa con un nuevo videoclip perteneciente a su nuevo tema: "La cobra". Mediante sus redes sociales, la artista mostró parte del proceso de preparación para esta nueva canción y a horas de su publicación completa en YouTube, mostró un sensual adelanto.

Hace poco días, Jimena advirtió: "A los que critican (que de verdad me importa 6 maples de huevo) sólo sepan que se trabaja incansablemente, todos los días de la semana a cualquier hora. Que este proyecto genera trabajo para mucha gente y que invertir plata en este país y apostar a algo tan grande siendo independiente (sin ninguna gran empresa atrás poniendo pesitos) es solo para las cobras valientes con ovarios de bronce, no hagan comentarios de lombriz resentida, no sean rancios".

Y en su publicación también agregó: "Sé que a veces flashean muchas cosas de la fama que no son, aquí les hablé una piba que labura hace 23 años, que mantuvo a su familia hasta su adolescencia, que hoy está sola con un hijo, que alquila, que hace malabares para pagar las cosas, pero que sueña GIGANTE, que nada ni nadie va a detenerla y que pasó de ser LA TONTA a ser LA COBRA y que no ve la hora de contagiar a todas".