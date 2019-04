Aborto y violencia de género: mirá el clip de Miss Bolivia y Jimena Barón

Miss Bolivia y Jimena Barón lanzaron su primer tema juntas, "Se quema", con un fuerte contenido social y varios guiños al movimiento feminista.

"Me cansé de que te metas, que me digas que esté quieta, que sea fina y discreta, que te asustes si muestro las tetas", comienza la canción. Más tarde, el estribillo reza: "Se quema, se quema y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamo' a dar, candela, candela y ya no nos van a poder callar. Se quema se quema y mientras se quema me pongo a menear".

"Pensas que soy cenicienta, quieres intentar… yo te haré estallar tu zapato no me entra…", dice en otro momento la canción, y Jimena eligió ese fragmento para presentarla en sus redes.

Miss Bolivia se pone en la piel de una mujer a la que su marido maltrata porque no le gusta la comida y Jimena Barón interpreta a una empleada de una estación de servicio vestida con una calza a la que el cliente no para de mirar.

En otro fragmento, muestran cómo las chicas son obligadas a cumplir con ciertos cánones estéticos para un concurso de belleza y cómo una candidata para un puesto laboral es rechazada en un trabajo, porque otra es más linda.

Durante el último tiempo ambas cantantes se mostraron muy comprometidas con el movimiento feminista, e incluso fueron a las marchas que se realizaron en el 2018 para pedir por la legalización del aborto.