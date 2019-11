Guillermo Andino destapó el motivo de la renuncia de Mónica Gutiérrez

Mónica Gutiérrez formó parte del staff del canal América durante 22 años, por lo que su repentina renuncia a la conducción de América Noticias provocó todo tipo de especulaciones. Algunos llegaron a hablar de que el detonante de esta determinación tuvo que ver con una pelea entre la periodista y Jorge Rial, argumento que fue desmentido por Liliana Parodi, gerenta de programación del canal.

Guillermo Andino, quien dialogó con Agustina Alessandroni del portal Exitoina, y declaró los verdaderos motivos por los cuales Gutiérrez decidió decirle “adiós” a América luego de más de dos décadas.

"Veníamos hablándolo desde principios de año, Mónica venía pensando la posibilidad de dejar el noticiero, pensaba que había cumplido un ciclo. Nosotros hablamos mucho de manera cotidiana por fuera de lo que es el tiempo del noticiero, y yo nunca me hice a la idea de que alguna vez iba a ser cierto", expresó el conductor y agregó: "Después de las PASO quería hacer el tema del debate y las elecciones para luego efectivizar su decisión".

Amigo, además de compañero de Mónica, Guillermo cuenta las motivaciones personales que derivaron en la renuncia. "Quería disponer más de su tiempo, tenía ganas de escribir. Me dijo que quiere ser editora y que tiene ganas de escribir un libro. Quería dedicarse más tiempo a ella misma. Es muy personal. Me consta que está conversado con su marido y sus hijos. A Mónica le gusta mucho viajar, disfrutar de sus tres hijos... y el noticiero, como cualquier programa de televisión, es muy estricto en cuanto a la rigurosidad de los horarios".

"Nunca pensé que iba a llegar el momento. No me imagino en el noticiero sin Mónica, son 16 años, muchas situaciones, gobiernos. Para todo el equipo es un cimbronazo pensarnos sin Mónica Gutiérrez. Lamentablemente hay ciclos que se terminan por cuestiones personales. Voy a sentir ese vacío. Le dejo un gracias gigante. Hemos sido no solo compañeros de Mónica, sino discípulos. Deja una impronta difícil de igualar. Es una gran defensora de los derechos del laburante. Pierdo una compañera fundamental en mi carrera profesional. Me quedo con su honestidad profesional", sostuvo Andino emocionado y casi al borde de las lágrimas. "Nuestra relación es de familia. Es como otra hermana mayor. Estar con ella era un aprendizaje constante. Siempre me sorprendió y me generó admiración. Deja la vara muy alta al irse".

En cuanto al posible reemplazo para la conductora, Andino es sincero: "No se me pasa por la cabeza que Mónica no va a venir, así que mucho menos pienso en un reemplazo. Además esto concierne a los dueños del canal, a Liliana Parodio y también a Juan Cruz Ávila. Está por encima de mí. Pero todavía no se está barajando nada".