Gianola contrató a un famoso abogado tras las acusaciones de abuso

"Hola a todos: quiero avisar que a partir de hoy me defiende el doctor Juan Pablo Fioribello. Cualquier consulta dirigirse a él. Muchas gracias". Con estas palabras, Fabián Gianola hizo oficial la designación de su nuevo abogado, debido a los dichos de Celina Rucci y en especial por la denuncia penal de Fernanda Meneses.

Recordemos que el actor está cuestionado desde hace tiempo. En torno a su persona han circulado infinidad de versiones y algunas actrices lo señalaron como alguien que no conocía el respeto a la hora de trabajar con mujeres.

Rucci no fue la primera actriz que habló de incomodidad con Gianola, varias colegas contaron sus experiencias con el comediante, aunque ninguna había accionado legalmente en su contra. Pero Meneses, ex compañera de trabajo del actor decidió dar un paso más y lo denunció penalmente por abuso sexual.

Debido a esta denuncia, Gianola decidió modificar sus pasos legales y por eso contrato al doctor Fioribello para que lo represente. Teleshow habló en exclusiva con el nuevo abogado del actor. "En el día de hoy me reuní con Fabián Gianola, me junté con él en mi estudio. Ya había venido ayer y hoy volvió. Él se acercó a mi recomendado por varias personas del medio para que yo sea su abogado. Nos pusimos de acuerdo en varias estrategias posibles. Acá estamos enfrentando una denuncia por abuso sexual, la denunciante es Fernanda Meneses. Gianola me dio su versión de los hechos, tenemos mucho material probatorio. Lo vi muy tranquilo y confiado. Formalmente la denuncia fue presentada en la Cámara en los criminal y correccional y en cualquier momento se viene al notificación", reveló.

El abogado es un defensor de los derechos de las mujeres y por eso muchas famosas lo consultan. En su momento rechazó defender a Juan Darthés y se habló de honorarios por 500 mil dólares.

Para finalizar, el nuevo abogado del actor promete novedades con este caso. "Gianola se acercó a mi para que lo represente por mis referencias, no lo conocía, nos vimos recién ayer y hoy terminamos de ponernos de acuerdo en los pasos a seguir. En esta causa hay muchos audios y material que pronto pondremos a disposición de la justicia como pruebas a favor de Fabián".