Gabriela Sabatini de vacaciones en Argentina y lejos de su familia tras el escándalo: las fotos

La extenista compartió imágenes en sus redes sociales donde se la puede ver disfrutando de los paisajes de nuestro país.

Gabriela Sabatini reapareció en redes sociales y compartió el álbum de fotos de sus merecidas vacaciones en Argentina. La extenista realizó una recorrida por diferentes provincias y estuvo muy cerca de Mendoza.

Todo esto se da en medio de la fuerte interna familiar que hay con Ova Sabatini y Catherine Fulop. De hecho, ella decidió no asistir al casamiento que se realizó tiempo atrás de Oriana Sabatini con Paulo Dybala.

En sus redes, la extenista expresó: "Argentina que linda sos! Recorrido inolvidable por San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Gente cálida y hermosa. Vuelvo con el corazón lleno", comentó dejando en claro que fue muy feliz en este paseo.

Gabriela Sabatini visitó diferentes provincias de Argentina Captura de pantalla 2026-02-03 155948 Gabriela Sabatini descansó en Argentina. Foto: Instagram / @sabatinigaby. Luego, agregó: "Gracias a los guías y guardaparques por su pasión y dedicación". Sabatini recorrió bellos lugares como la Duna Mágica de Saujil en Catamarca, el Parque Nacional Talampaya, el Parque Provincial Ischigualasto y también visitó Potrero de los Funes.

Rápidamente, los seguidores la llenaron de comentarios positivos en el posteo, deseándole lo mejor y felices de verla recorrer diferentes puntos de nuestro país: "Qué bueno que ahora, lejos de las presiones del deporte, tengas la oportunidad de recorrer tu país y descubrir cada rincón, disfrutándolo con otra calma y otra mirada", fue un escrito que se destacó en la publicación.