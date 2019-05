Fulminante: Morena Rial destruyó a su madre

Morena Rial recordó la dura infancia que tuvo que atravesar al lado de su madre, Silvina D'Auro, la ex pareja de Jorge.

A más de un mes de haber dado a luz su hijo Francesco, Morena fue al piso de Cortá por Lozano y reveló detalles que hasta el momento no había contado en los medios.

"Me gustaría saber qué cosas harías con Francesco igual a la crianza que recibiste, y cuáles tratarías de no repetir", le preguntó la panelista Tamara Pettinato.

Luego More dijo: "Trato de no repetir casi nada. Era como todo castigo. O sea, Silvia era totalmente lo negativo de una madre. Mi papá trabajaba mucho, estaba los fines de semana cuando nos acompañaba a hockey, pero no es que estaba toda la semana presente".

"Él tenía mucho trabajo, se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, pero cuando estaba, era presente. Ella no. Era castigo, no nos dejaba ver la tele, no nos dejaba ir a cumpleaños, no nos dejaba hacer nada. Nos retaba todo el día y cuando llegaba mi papá nos amenazaba con que si decíamos algo al otro día iba a ser peor. Entonces, estábamos calladitas", relató la joven.

Entre otras cosas, Morena aseguró que "no sé nada de ella, tampoco quiero saber nada".

Fuente: Exitoína