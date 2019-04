More Rial a su compositora: “¡No me vas a arruinar la vida!”

A dos semanas de convertirse en madre de Francesco Benicio, el escándalo con Morena Rial por las canciones que publicará dentro de poco crece.

La compositora Stephy Ayala había revelado que la joven le pidió que le escriba varias canciones para lanzarse en la escena musical y que ella aceptó porque le iba a pagar una importante suma de dinero. Sin embargo, hasta el día de hoy la hija de Jorge le debería la paga y no se estaría haciendo cargo del tema.

Tras la nota que DiarioShow.com le hizo a Ayala, Morena le envió fuertes mensajes a la compositora: "No entiendo qué mierda tenés que salir a hablar de mi vida privada. ¿Querés tener fama hablando mal de otro? ¡No vas a arruinar mi vida ni mi relación por las pelotu... que decís!".

Los supuestos mensajes de Morena a su compositora.

"Me parece cualquier cosa que te metás y salgas a hablar. Pensé que habías cambiado la verdad. No voy a salir a decir nada para no seguirte la corriente y logres lo que querés, pero acordate que me decías que tu novio te pegaba y aún así volviste con él", continua furiosa.

Y concluye: "No te conviene seguir hablando de mí o sino tendré que iniciarte acciones legales".

En diálogo con DiarioShow.com, Stephy se refirió a los intimidantes dichos de Morena: "Luego de que hablé con ustedes, ella me envió ese mensaje enfurecida donde me amenaza diciéndome cosas de mi vida privada. Luego recibí una carta documento por parte de ella, donde quería silenciarme". "En el mensaje me dijo que yo quiero arruinar su relación y lejos estoy de eso porque yo la respeto aunque ella se porto muy mal conmigo", agregó.

Sobre la polémica deuda de las letras que escribió para ella, respondió: "No, jamás me pagó, pero para mandar cartas documento es rápida".

"Mi productor, que es mi papá Jorge Luis, que está indignado con toda esta situación", agregó con respecto a las cartas documento.

"Jamás pensé que mi amistad con ella iba a terminar con acciones legales de por medio y con todo este lío. Creí que era buena persona", concluyó filosa.

Fuente: DiarioShow.com