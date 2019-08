Florencia Peña opinó sobre Las Bolten, la agrupación paralela que fundaron Flor De la V y otras colegas tras abrirse del Colectivo de Actrices Argentinas. "Lo de Actrices me toca. Las Bolten no son un colectivo, es un grupo de Whatsapp en donde están muchas amigas. Podemos opinar distinto. Somos más de 600 mujeres y se hacen asambleas a las que nunca fui", señaló.

Luego, se mostró crítica con la actitud de De la V, que dijo no haberse sentido respaldada por el Colectivo. "Si pertenecés a un colectivo, no pones tus necesidades por delante, sino las del colectivo. Flor no me defendió cuando la prensa me atacó tampoco. Podemos tener diferencias. Si nos peleamos adentro, nos devoran los de afuera", finalizó.