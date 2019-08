Amalia Granata ironizó sobre la grieta en Actrices Argentinas: "Va a ser un taxi más que un colectivo"

La fractura en el colectivo Actrices Argentinas sigue resonando en el ambiente artístico a partir de la decisión de algunas de sus integrantes –Érica Rivas, Valeria Bertuccelli, Flor de la V, Laura Novoa y Romina Gaetani, entre otras- de dejar el mismo y darle forma a otro bajo el nombre de Las Bolten.

Una de las voces que se escuchó al respecto fue la de Amalia Granata, quien urante un móvil con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito a partir de la pantalla de El Trece, se explayó sobre la división en el seno de las actrices de nuestro país.

"No sé si la escuchaste a Flor de la V, que contó que se había terminado yendo porque eran 'sororas selectivas'", le preguntó Maite Peñoñori, la cronista del programa.

"Bueno, ¿hace cuánto que vengo diciendo esto? Hace un año atrás… Ellas mismas se van dando cuenta cuando suceden las cosas importantes donde ellas tienen que estar presentes, según quién seas te van a defender o no", sentenció la diputada electa por la provincia de Santa Fe, quien luego se refirió al caso de Thelma Fardin.

"Lo de Thelma Fardin lo mezclaron con el aborto y la perjudicaron pobrecita, que pasó por algo horrible. Y al mezclarlo con lo del aborto y con la política, porque recordemos que en ese mismo acto le tiraron un palito al Gobierno. Entonces, yo lo dije siempre, son cualquier cosa y son un feminismo selectivo que no le hace bien a esta lucha que tenemos todas las mujeres por revindicar nuestro lugar", analizó la panelista de Polino Auténtico, el ciclo que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre.

Irónica y fiel a su estilo, Granata se permitió una broma con respecto al colectivo de actrices a partir de la decisión de algunas de sus integrantes, como Érica Rivas, Valeria Bertuccelli y Verónica Llinás. "Va a ser un taxi más que un colectivo. Van a entrar dos nada más, el taxi de las actrices próximamente", lanzó, para luego profundizar acerca de su decisión.

"Bueno, lo dijo Llinás en Twitter, ella misma explicó que se juntaron, levantaron la mano y deciden a quién defienden y a quién no de acuerdo al criterio del colectivo, que no sé cuál es el criterio para defender a alguien sí y a alguien no", analizó.

"Yo era lo peor, anti-derecho, anti-mujer, odio a las mujeres porque dije esto. Bueno, como digo siempre mi frase, 'la verdad es la hija del tiempo' y siempre me terminan dando la razón", concluyó cuando le recordaron el entredicho que en su momento había mantenido con Flor de la V por este tema.

Fuente: Teleshow