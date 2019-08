Se filtró una picante interna en Actrices Argentinas

Ángel de Brito reveló una polémica interna que se desató en torno a las actrices que se diferenciaron del Colectivo de Actrices Argentinas.

Algunas integrantes tuvieron diferencias con el grupo y decidieron apartarse. De ahí en más, fueron muchas las colegas que plantearon su disidencia con el accionar de Dolores Fonzi, Julieta Ortega, Lali Espósito, Carla Peterson y otras integrantes. Entre ellas, estuvieron Isabel Macedo, Flor de la Ve, Natacha Jaitt y Valeria Bertuccelli.

"Varias actrices reconocidas se bajaron de Actrices Argentinas y formaron otra agrupación: LAS BOLTEN. Se separaron por no sentirse apoyadas en distintas causas. Entre ellas, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa y Flor De La Ve", informó.

Además, De Brito agregó que Érica Rivas y Valeria Bertuccelli no fueron escuchadas cuando denunciaron por maltrato a Ricardo Darín y las quejas de Natacha Jaitt por no sentir apoyo del colectivo en la denuncia por violación que realizó antes de fallecer: "Rivas y Bertuccelli por no ser apoyadas en sus denuncias contra Darín. Flor de la Ve por el caso Lanata, y Novoa por estos casos y @NatachaJaitt están en contra de la verticalidad del otro grupo. También Romina Gaetani, Gloria Carrá, Norali Gago, Victoria Carreras, entre otras".

El nombre LAS BOLTEN del nuevo colectivo es en honor a Virginia Bolten, una militante anarquista, sindicalista y feminista argentina.