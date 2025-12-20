Fátima Florez jugó con la censura al publicar una foto muy reveladora desde la playa
Fátima Florez se mostró súper relajada en las playas bonaerenses y desafió la censura con una postal veraniega que generó una ola de comentarios.
La expectativa por la cartelera marplatense crece minuto a minuto y Fátima Florez sabe perfectamente cómo captar la atención del público. Instalada en la ciudad costera, la actriz decidió tomarse un respiro de los ensayos y se lanzó al agua para protagonizar una imagen de alto impacto.
Apostando a un osado topless, Fátima se mostró refrescándose en las olas, cubriendo su busto estratégicamente y utilizando un divertido sticker de lentes para resguardar parte de su rostro, una publicación que no tardó en volverse tendencia absoluta.
Indudablemente, más allá de su gran talento para el humor, Fátima se destaca por ser una de las mujeres más llamativas del espectáculo argentino. En su caso, el humor es solo un plus para una mujer hermosa, de lindas curvas y que no para de generar ola de comentarios por su belleza.
La temporada de Fátima Florez en el teatro
A través de sus historias de Instagram, la artista aprovechó el revuelo para recordar que el reloj ya corre para su gran noche. “Hola gente! Ya falta poco para el debut, el 26 de diciembre en el teatro Roxy”, anunció con entusiasmo en un video que acompañó a la foto viral.
Este nuevo desafío profesional, titulado Fátima Universal, promete ser uno de los platos fuertes de la temporada, combinando sus imitaciones más icónicas con una puesta en escena renovada y un ritmo vertiginoso que caracteriza a sus producciones.
En esta aventura sobre las tablas, la imitadora no estará sola en el escenario. El reconocido periodista Marcelo Polino será su gran ladero, aportando sus ácidas intervenciones y todo el picante del mundo del espectáculo para complementar el talento de Florez.