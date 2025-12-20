Fátima Florez jugó con la censura al publicar una foto muy reveladora desde la playa

Fátima Florez se mostró súper relajada en las playas bonaerenses y desafió la censura con una postal veraniega que generó una ola de comentarios.

La fogosa foto con la que Fátima encendió las redes. / @soyfatimaflorez

La expectativa por la cartelera marplatense crece minuto a minuto y Fátima Florez sabe perfectamente cómo captar la atención del público. Instalada en la ciudad costera, la actriz decidió tomarse un respiro de los ensayos y se lanzó al agua para protagonizar una imagen de alto impacto.

fatima florez hot Fátima Florez siempre disfruta de la playa. @soyfatimaflorez Apostando a un osado topless, Fátima se mostró refrescándose en las olas, cubriendo su busto estratégicamente y utilizando un divertido sticker de lentes para resguardar parte de su rostro, una publicación que no tardó en volverse tendencia absoluta.

fatima-florez hot 2 La fogosa foto de Fátima Florez en la playa. @soyfatimaflorez Indudablemente, más allá de su gran talento para el humor, Fátima se destaca por ser una de las mujeres más llamativas del espectáculo argentino. En su caso, el humor es solo un plus para una mujer hermosa, de lindas curvas y que no para de generar ola de comentarios por su belleza.

La temporada de Fátima Florez en el teatro A través de sus historias de Instagram, la artista aprovechó el revuelo para recordar que el reloj ya corre para su gran noche. “Hola gente! Ya falta poco para el debut, el 26 de diciembre en el teatro Roxy”, anunció con entusiasmo en un video que acompañó a la foto viral.

Fátima Flórez en los Premios Martín Fierro Latino 2 Fátima es de las figuras más completas del país. Captura TV Este nuevo desafío profesional, titulado Fátima Universal, promete ser uno de los platos fuertes de la temporada, combinando sus imitaciones más icónicas con una puesta en escena renovada y un ritmo vertiginoso que caracteriza a sus producciones.