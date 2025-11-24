Falleció Jimmy Cliff, leyenda del reggae mundial

Jimmy Cliff, pionero del reggae y figura clave en la expansión global del género, murió a los 81 años. El deceso fue comunicado por Latifa Chambers, su esposa.

Jimmy Cliff, una de las figuras más influyentes en la historia del reggae y uno de los artistas jamaicanos más reconocidos a nivel global, falleció a los 81 años. La muerte del cantante fue confirmada por su esposa, Latifa Chambers, mediante un comunicado publicado este lunes en Instagram.

En su mensaje, la mujer expresó: "Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía. Estoy agradecido por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él. A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor. También quería dar las gracias al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo y útiles durante este difícil proceso".

Jimmy Cliff Instagram El deceso fue comunicado por la cuenta de Instagram del artista. Captura de pantalla Instagram Jimmycliff. "Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos. Espero que todos puedan respetar nuestra privacidad durante estos tiempos difíciles. Más información se proporcionará más adelante. Nos vemos y nos vemos, leyenda. Latifa, Lilty y Aken", concluye el mensaje.

Nacido en 1944 en Jamaica bajo el nombre James Chambers, Cliff inició su carrera muy joven y alcanzó su primer éxito a los 14 años con Hurricane Hattie. Desde entonces se convirtió en una figura clave para llevar el reggae al mundo, especialmente tras su rol protagónico en la película The Harder They Come (1972), cuya banda sonora, con clásicos como Many Rivers to Cross y la canción homónima, catapultó el género a la escena internacional.

Jimmy Cliff 2 Cliff fue un referente del reggae a nivel mundial. Instagram Jimmycliff. A lo largo de su trayectoria, el músico grabó más de 30 álbumes, obtuvo dos premios Grammy y colaboró con artistas como los Rolling Stones y Paul Simon. Su influencia trascendió generaciones: Bruce Springsteen y Willie Nelson versionaron sus temas y Bob Dylan llegó a describir su canción Vietnam como "la mejor canción de protesta jamás escrita". Cliff además es uno de los únicos dos jamaiquinos en el Salón de la Fama del Rock & Roll, junto a Bob Marley.