Conmoción: falleció Isaac Eisen, reconocido actor de ATAV y Los Roldán
La Asociación Argentina de Actores compartió la noticia a través de sus redes sociales.
El mundo del espectáculo sufre una nueva e irreparable pérdida luego de que se anunció la triste muerte de Isaac Eisen, emblemático actor, director y docente de 74 años. A lo largo de su extensa carrera trabajó en cine, teatro, televisión, publicidad y radio.
La Asociación Argentina de Actores compartió el comunicado en sus diferentes redes sociales: "Despedimos con profundo pesar al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como "El Fenómeno". Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus amistades y a las personas que compartieron con él el camino artístico, acompañándolos en esta triste circunstancia".
En televisión y plataformas participó en las ficciones Rémoras, ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), De fulanas y menganas, Influencers, Alta Comedia, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano y Todo x 2 pesos.
Conmoción por la partida de Isaac Eisen, actor de ATAV
En cine actuó en Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, Zatti, hermano nuestro, entre otros títulos. En radio formó parte de ciclos de radioteatro y teatro leído en Radio Municipal, Radio Provincia y en Las dos carátulas de Radio Nacional. También trabajó en publicidad, fue animador de eventos y dictó clases de actuación.