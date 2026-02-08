El llamativo reemplazo de Juana Viale en eltrece y la incertidumbre sobre la continuidad de su programa

Mientras la actriz y conductora está momentáneamente fuera del aire, surgió una versión sobre el posible levantamiento de su ciclo.

Juana Viale y un lapso fuera del aire que podría extenderse. Foto: captura de video eltrece.

Juana Viale no salió al aire este domingo con su programa en eltrece, mientras su abuela, Mirtha Legrand, comenzó el sábado una nueva temporada de sus cenas televisivas. Si bien el motivo de la ausencia de la actriz tiene que ver con que se encuentra de vacaciones, trascendió que habría incertidumbre sobre su regreso al canal.

"Aparentemente, el programa de los domingos de Juana no vuelve en febrero”, puntualizó desde Intrusos el Adrián Pallares. En tanto que sobre el reemplazo de Viale, el periodista contó que eltrece optó por programar películas los domingos al mediodía.

En este sentido, el conductor remarcó que el peligro es que los films rindan mejor en materia de rating que el ciclo de Juana Viale. De ser así, eltrece evaluaría la posibilidad de la baja del tradicional envío, para así apostar de lleno a ocupar ese espacio con distintas producciones de Hollywood.

Juana Viale y su incierto futuro en eltrece juana viale.jpg Rumores sobre una posible baja de Juana Viale en eltrece Captura de video eltrece Por otro lado, tanto Mirtha Legrand como su nieta sufrieron la baja de Jimena Monteverde de sus ciclos, ya que la cocinera cuenta desde hace poco tiempo con programa propio en eltrece.