El fuerte descargo de Noelia Marzol por el polémico video con su marido en la pileta

La artista no se quedó callada y le dedicó diferentes publicaciones a sus haters.

Noelia Marzol fue tendencia en los últimos días tras compartir un video con su marido y su hija en la pileta. Lo que encendió las críticas fue la actitud de la pareja frente a la pequeña: mientras Ramiro Arias se mostraba muy cercano al pecho de la actriz, ella le pedía a su hija que se retirara para poder estar a solas.

"Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?", se le escucha decir, para luego exclamar: "Déjanos un rato tranquilos". Este video generó miles de reacciones en las redes sociales y ella decidió defenderse tras las críticas.

El video de Noelia Marzol con su marido que despertó la polémica Fuerte repudio a una famosa conductora por un polémico video junto a su marido y su hija: "Nos dejas..." En su cuenta de Instagram, Noelia Marzol dejó en claro que "deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención", comenzó escribiendo junto a imágenes con su marido.

El descargo de Noelia Marzol tras las críticas que recibió Captura de pantalla 2026-01-04 095035 Noelia Marzol fue tajante. Foto: Instagram / @noeliamarzolok Luego, agregó: "Mientras ustedes hablan, nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos". En otra de sus historias decidió dedicarle unas palabras a su marido y padre de sus dos hijos.