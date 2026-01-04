El fuerte descargo de Noelia Marzol por el polémico video con su marido en la pileta
La artista no se quedó callada y le dedicó diferentes publicaciones a sus haters.
Noelia Marzol fue tendencia en los últimos días tras compartir un video con su marido y su hija en la pileta. Lo que encendió las críticas fue la actitud de la pareja frente a la pequeña: mientras Ramiro Arias se mostraba muy cercano al pecho de la actriz, ella le pedía a su hija que se retirara para poder estar a solas.
"Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?", se le escucha decir, para luego exclamar: "Déjanos un rato tranquilos". Este video generó miles de reacciones en las redes sociales y ella decidió defenderse tras las críticas.
El video de Noelia Marzol con su marido que despertó la polémica
En su cuenta de Instagram, Noelia Marzol dejó en claro que "deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención", comenzó escribiendo junto a imágenes con su marido.
El descargo de Noelia Marzol tras las críticas que recibió
Luego, agregó: "Mientras ustedes hablan, nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos". En otra de sus historias decidió dedicarle unas palabras a su marido y padre de sus dos hijos.
"¡Abrázame así siempre, amigo! Vos dale para adelante que los de afuera son de palo", comentó. También decidió compartir la opinión de una psicóloga, quien dejó en claro que "los hijos también tienen que aprender que mamá y papá son pareja y que necesitan tiempo a solas".