Lourdes Fernández subió un video llorando y preocupó a todos: el doloroso y triste motivo

La cantante de Bandana compartió su dolor en las redes sociales y su mamá contó la verdad detrás del llanto.

A poco más de dos meses del confuso y fuerte episodio que vivió Lourdes Fernández con su expareja, volvió a preocupar a todos tras subir un video llorando. En el programa de Sergio Lapegüe revelaron el motivo tras hablar con su mamá.

La exintegrante de Bandana se mostró visiblemente afectada en sus redes sociales tras la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli, una artista y guitarrista, y los videos publicados encendieron señales de alerta.

Su madre, Mabel, confirmó que la impactó mucho emocionalmente la pérdida de su amiga: "Pasó Navidad con nosotros, se quedó a dormir y estaba bien". Luego, subrayó que "al día siguiente me llama angustiada porque había fallecido una bajista y le pegó muy mal".

Lourdes Fernández compartió un video llorando y asustó a todos Lourdes Fernández subió un video llorando y preocupó a todos: el motivo "El domingo me llama que no puede dormir y otra vez con todas esas cosas existenciales", comentó Mabel sobre su hija tras el video. También dejó en claro que "es muy difícil la ayuda. Está con un psiquiatra, pero ella es renuente a tomar medicación y no se la puede obligar".