"De a poquito": el dramático mensaje de Lourdes Fernández luego de la extracción de tumores en su útero

La cantante Lowrdez Fernández fue dada de alta tres días después de someterse a una compleja histerectomía tota

La artista se graba en modo selfie desde la casa de una amiga donde hará su postoperatorio. / Instagram

Una excelente noticia trae tranquilidad al mundo del espectáculo: Lourdes Fernández ya está fuera de peligro y recibió el alta médica. La artista pasó por el quirófano del Sanatorio Finochietto el pasado miércoles 26 de noviembre para realizarse una histerectomía que incluyó la remoción de su útero y sus dos ovarios.

El grito de desahogo de Lourdes Fernández Lourdes Fernández recibió el alta y lo mostró en Instagram. Antes de someterse a la intervención, Lowrdez reflejó su angustia y el deseo de terminar con los dolores crónicos que arrastraba. En sus Instagram Stories, compartió un mensaje prequirúrgico dramático: “No doy más, quiero que llegue el ‘3,2,1 dormite’ y que me saquen esto de una vez”. Horas después, su madre, Mabel López, había sido la encargada de llevar calma y confirmar en Desayuno Americano que la cirugía había culminado con éxito.

Tres días después de la operación, la cantante de Bandana abandonó el sanatorio para iniciar su recuperación en la casa de una amiga, tal como había adelantado su círculo íntimo.

Lourdes Fernández de Bandana La cantante de Bandana tuvo una importante cirugía. Foto: captura de video América TV Fue desde allí que la propia cantante de Bandana se encargó de dar la buena nueva a sus seguidores a través de un video en modo selfie. "Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito", confió sonriente, planeando una jornada de estricto reposo.