Ángel de Brito confirmó que Lourdes Fernández abandonó LAM antes de salir al aire: "No estaba bien"
El conductor del programa de América sorprendió al revelar los motivos.
Ángel de Brito confirmó en LAM que Lourdes Fernández iba a ser la invitada de lujo de este lunes 24 de noviembre, pero todo esto cambió a ultimo momento. El conductor de LAM dejó en claro que la artista comenzó a sentirse mal y terminó retirándose del canal.
La cantante supuestamente iba a hablar sobre la interna feroz que se generó con Lissa Vera y esto finalmente no ocurrió: "Mientras estábamos haciendo el programa, Lourdes se empezó a sentir mal". El periodista subrayó que la integrante se encontraba ansiosa por hablar y dejó en claro que "dejamos que se vaya porque no estaba en un estado como para estar al aire".
"Ella tiene una operación muy importante en unas horas... Es una cosa que la tiene muy angustiada", expresó Ángel de Brito. Posteriormente a esto, pasaron la pequeña entrevista que le realizó Pepe Ochoa en la puerta del canal donde se la puede ver cansada y angustiada.
"Ángel te amamos con toda nuestra alma, perdoname, se me acaban las horas de internación y por eso me fui", comenzó diciendo. Tras esto, De Brito subrayó que "no estaba bien Lourdes, mejor que se haya ido y que se interne tranquila. Hablaremos a la vuelta".