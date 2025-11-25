Ángel de Brito confirmó que Lourdes Fernández abandonó LAM antes de salir al aire: "No estaba bien"

Ángel de Brito confirmó en LAM que Lourdes Fernández iba a ser la invitada de lujo de este lunes 24 de noviembre, pero todo esto cambió a ultimo momento. El conductor de LAM dejó en claro que la artista comenzó a sentirse mal y terminó retirándose del canal.

La cantante supuestamente iba a hablar sobre la interna feroz que se generó con Lissa Vera y esto finalmente no ocurrió: "Mientras estábamos haciendo el programa, Lourdes se empezó a sentir mal". El periodista subrayó que la integrante se encontraba ansiosa por hablar y dejó en claro que "dejamos que se vaya porque no estaba en un estado como para estar al aire".

Lourdes Fernández volvió a suspender una nota en LAM Ángel de Brito confirmó que Lourdes Fernández volvió a bajarse de la entrevista: "No estaba bien" "Ella tiene una operación muy importante en unas horas... Es una cosa que la tiene muy angustiada", expresó Ángel de Brito. Posteriormente a esto, pasaron la pequeña entrevista que le realizó Pepe Ochoa en la puerta del canal donde se la puede ver cansada y angustiada.