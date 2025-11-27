Último momento: Lourdes Fernández fue operada y le extrajeron los ovarios
La cantante de Bandana, Lourdes Fernández, finalmente se sometió a una cirugía mayor por complicaciones ginecológicas. Todos los detalles.
Una ola de alivio recorre el ambiente musical tras confirmarse la favorable evolución de Lourdes Fernández. La cantante, reconocida integrante de Bandana, generó profunda preocupación al revelar que debía afrontar una cirugía mayor debido a intensos dolores y complicaciones ginecológicas.
La causa de la complicada cirugía que tuvo Lourdes Fernández
Tras suspender compromisos, incluyendo su visita a LAM debido al comprensible estado de ansiedad, la artista ingresó a quirófano la tarde del miércoles. Después de una intervención de más de dos horas, la operación para la extracción del útero y los ovarios se concretó sin imprevistos.
La confirmación la dio Mabel, la mamá de la artista, en una entrevista exclusiva con Desayuno Americano. Ella explicó que Lourdes "salió de la operación, por supuesto está dolorida pero está con calmantes" y remarcó la velocidad de la cirugía, ya que "en dos horas ya estaba en el dormitorio".
La madre de la cantante detalló la razón urgente de la intervención, que comenzó con la extracción de un quiste muy grande. Fue allí donde se descubrió la gravedad del cuadro: "tenía un quiste muy grande a punto de partida del ovario, se lo sacan y ahí descubren todo el útero muy agrandado, con múltiples miomas". Mabel explicó que si bien el mioma es un tumor benigno, Lourdes Fernández "tenía una cantidad exorbitante" con un útero "enorme".