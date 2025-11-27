Último momento: Lourdes Fernández fue operada y le extrajeron los ovarios

La cantante de Bandana, Lourdes Fernández, finalmente se sometió a una cirugía mayor por complicaciones ginecológicas. Todos los detalles.

Una ola de alivio recorre el ambiente musical tras confirmarse la favorable evolución de Lourdes Fernández. La cantante, reconocida integrante de Bandana, generó profunda preocupación al revelar que debía afrontar una cirugía mayor debido a intensos dolores y complicaciones ginecológicas.

La causa de la complicada cirugía que tuvo Lourdes Fernández La palabra de la madre de Lourdes Fernández tras la operación. Tras suspender compromisos, incluyendo su visita a LAM debido al comprensible estado de ansiedad, la artista ingresó a quirófano la tarde del miércoles. Después de una intervención de más de dos horas, la operación para la extracción del útero y los ovarios se concretó sin imprevistos.

Lourdes Fernández (4) La artista había sido criticada por su peso cuando en realidad padecía una inflamación grave. Instagram/ @lowrdez. La confirmación la dio Mabel, la mamá de la artista, en una entrevista exclusiva con Desayuno Americano. Ella explicó que Lourdes "salió de la operación, por supuesto está dolorida pero está con calmantes" y remarcó la velocidad de la cirugía, ya que "en dos horas ya estaba en el dormitorio".