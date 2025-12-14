Donatello, el hijo de Noelia Marzol, fue sometido a una cirugía: qué le pasó y cómo se encuentra

La artista compartió las novedades en sus redes sociales tras la operación que le realizaron a su hijo.

Donatello es el hijo más grande que Noelia Marzol tuvo fruto de la relación con Ramiro Arias. La pareja muestra el día a día en sus redes sociales y en las últimas horas confirmaron que el pequeño tuvo que pasar por el quirófano por una cirugía.

La modelo y actriz confirmó con una imagen donde se la puede ver a ella junto a su hijo en una silla de ruedas siendo trasladados por el personal del hospital en el que se realizó la operación. Según la palabra de Noelia, su hijo tuvo que ser intervenido para sacarle amígdalas y adenoides.

"Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la re bancó. Ya estamos en casa jugando", expresó Marzol dejando en claro que la operación fue un éxito y que Donatello se encuentra en la casa acompañado por toda la familia mientras se recupera.