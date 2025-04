Ricardo Canaletti y Noelia Marzol discutieron fuertemente en la mesa de Juana Viale

El programa de Juana Viale no se caracteriza por generar momentos de tensión entre los invitados o debates acalorados, pero este fin de semana se vivió un tenso cruce entre el periodista Ricardo Canaletti y la bailarina Noelia Marzol, esto sucedió mientras hablaban sobre la edad de imputabilidad de los menores.

Al debatir este delicado asunto que pesa en nuestra sociedad cada vez más, Ricardo Canaletti, fiel a su estilo, no se guardó nada y dijo todo lo que pensaba. "El tema de la edad es una cuestión muy compleja, que lleva a tomar una posición sin haber analizado nada. Hay un prejuicio contra los jóvenes y las mujeres, y ese prejuicio se antepone ante cualquier tipo de razonamiento cuando abordás el tema de los menores", expresó el periodista.

La acalorada discusión comenzó con la intervención de Noelia Marzol cuando respondió: "Un menor que mata a otro menor... como el caso de Kim, que la arrastraron durante 15 cuadras... Ahí no podés hacer ningún análisis, más que decir que ese chico es una bestia".

El tenso cruce entre Ricardo Canaletti y Noelia Marzol en la mesa de Juana Viale

Los ánimos empezaron a tensarse, allí Canaletti rebatió: "No es una bestia. Para el pibe de 14 está bien lo que hizo porque su objetivo primordial era vender ese auto para conseguir guita y comprar droga", le respondió el periodista.

Notablemente molesta, Marzol le retrucó: "Pero no está bien. Ni siquiera se titula persona ese ser. La nena está muerta y él está vivo. Respetar la vida del otro no es un extremo, es algo que debería ser normal".

El acalorado cruce continuó cuando Noelia Marzol mencionó: "Una chica de 13 años es chica para quedar embarazada, pero un nene de esa edad no es grande para ir preso. Si estamos cuidando a una menor de que no quede embarazada, también podríamos bajar la ley imputabilidad para que un nene no pueda matar".

Ya visiblemente molesto, Canaletti explicó: "Comprendeme el concepto: el Estado decide que a los pibes de 14 años no se los pena. Es una visión extrema bajar la ley de imputabilidad”. Entonces la bailarina le deslizó: “Hay un montón de gente que no piensa eso".

El clima ya se había tornado algo denso, mientras que Juana Viale intentaba argumentar con algunos bocadillos, pero el cruce ya estaba planteado. "Una tontería repetida por un millón de personas sigue siendo una tontería", disparó Canaletti. "Me faltás el respeto si decís que lo que yo digo es una tontería. Es una falta de respeto decir que lo que dice otra persona es una tontería, siempre", se defendió Noelia Marzol del ataque del periodista.