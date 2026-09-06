¡Duro cruce! Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio protagonizaron un tenso momento en El Trece

La abogada de Mauro Icardi no dudó en cruzar a la defensora de Wanda Nara y fueron protagonistas de un tenso momento en el programa de Mirtha Legrand.

En las últimas horas confirmaron que Mirtha Legrand no había podido grabar su programa debido a un cuadro gripal. Sin embargo, y como sucede en estas situaciones, fue su nieta quien se hizo cargo de un programa picante que incluyó un fuerte cruce entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio.

Ambas son las abogadas del momento, ya que representan a Wanda Nara y a Mauro Icardi, respectivamente. En medio de la "mesaza" se generó un momento de extrema tensión y esto se viralizó rápidamente en las redes sociales. Juana me preguntó por qué se sabe tanto del caso y allí comenzó todo.

"Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso de todas las cosas que se han inventado. Antes que suceda, ya se publican; por ejemplo, no se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado en los medios", expresó Elba Marcovecchio mientras Ana Rosenfeld la escuchaba atentamente y esperaba su momento para responder.

El picante cruce entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio Ante esto, Ana Rosenfeld no dudó en interrumpirla: "Perdón, ¿vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?", expresó con gesto serio ante los dichos de su colega. Fue en ese instante en que la tensión creció cuando Marcovecchio la cruzó sin filtro: "La especialista en decir cosas distintas en la televisión sos vos".