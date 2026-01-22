Las tajantes declaraciones de la abogada de Mauro Icardi sobre los chats que publicó Wanda Nara

La disputa legal suma un nuevo capítulo luego de la difusión de conversaciones privadas. La abogada del futbolista ya prepara la ofensiva tras un límite cruzado.

El eterno conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha tomado un giro definitivo hacia los tribunales. Tras una serie de acusaciones cruzadas en redes sociales, el futbolista decidió formalizar su postura defensiva a través de sus abogadas, luego de que la conductora hiciera públicas capturas de conversaciones íntimas que incluían datos sensibles. El detonante fue la exposición de la privacidad del deportista en un intento de la empresaria por refutar declaraciones previas sobre su vínculo actual.

La abogada Lara Piro ratificó que el delantero ya ha impartido directivas claras para judicializar el comportamiento de su expareja. La letrada explicó que la situación se tornó insostenible cuando la difusión de las capturas comprometió la seguridad del jugador al revelar su contacto telefónico directo. “Hablé con Mauro hace unas horas y ya tengo nuevas instrucciones de iniciar acciones”, sentenció la profesional, dejando claro que el periodo de silencio por parte del padre de Francesca e Isabella ha terminado para dar lugar a una batalla formal.

La estrategia de Lara Piro y Elba Marcovecchio Justicia y traición: Mauro Icardi inicia acciones contra Wanda Nara por daños e injurias. El malestar del entorno jurídico de Icardi radica en el impacto comunicacional de las publicaciones de Nara. Según el equipo legal, no solo se violó la confidencialidad de un grupo familiar, sino que también se expuso al jugador a un acoso mediático incontrolable tras el hackeo de su privacidad. "Cuando Wanda subió las capturas filtró el número de teléfono de él, ayer no podía ni hablar", detalló Piro, subrayando que este acto será una de las bases de la próxima demanda.

Injurias y defensa del honor de Mauro Icardi Otro punto crítico en la nueva estrategia judicial tiene que ver con las menciones a terceros y el contenido de los mensajes viralizados. La defensa sostiene que en los posteos de la mediática existen expresiones que podrían catalogarse como injuriosas, afectando no solo al futbolista sino también a otras figuras mencionadas. “Nos dio la instrucción a Elba (Marcovecchio) y a mí de iniciar las correspondientes acciones. Creo que la paciencia de Mauro es infinita pero tiene un límite”, advirtió la abogada sobre la determinación de su cliente.